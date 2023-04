Enquête littéraire – Drame en trois actes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Enquête littéraire – Drame en trois actes Médiathèque José Cabanis, 14 mai 2023, Toulouse. Enquête littéraire – Drame en trois actes Dimanche 14 mai, 14h15 Médiathèque José Cabanis Dimanche 14 mai à 14h15

Vous aimez le roman d’énigme ? Participez à l’enquête littéraire ! Vous êtes invités à lire le roman Drame en trois actes d’Agatha Christie et à refaire l’enquête avec le libraire de Série B pour tenter de trouver le coupable.

Inscription et emprunt des livres auprès du pôle Littérature

Médiathèque José Cabanis

pôle Littérature (2e étage) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/enquete-litteraire-drame-en-trois-actes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:15:00+02:00 – 2023-05-14T16:15:00+02:00

2023-05-14T14:15:00+02:00 – 2023-05-14T16:15:00+02:00 Atelier Adulte

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Enquête littéraire – Drame en trois actes Médiathèque José Cabanis 2023-05-14 was last modified: by Enquête littéraire – Drame en trois actes Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 14 mai 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne