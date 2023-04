Fabrication de boîtes à messages Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fabrication de boîtes à messages Médiathèque José Cabanis, 10 mai 2023, Toulouse. Fabrication de boîtes à messages Mercredi 10 mai, 15h00 Médiathèque José Cabanis Mercredi 10 mai de 15h à 17h

Chaque mois, un atelier DIY est proposé à la médiathèque : papier, dessins, créations récup.. ;

Laissez libre court à votre imagination et votre créativité.

Retrouvez le programme sur les pôles Intermezzo et Arts.

À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis

Passerelle du 1er étage Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/fabrication-de-boites-a-messages/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00 Atelier Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fabrication de boîtes à messages Médiathèque José Cabanis 2023-05-10 was last modified: by Fabrication de boîtes à messages Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 10 mai 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne