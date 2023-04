Clutcho’ Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Clutcho' Médiathèque José Cabanis, 3 mai 2023, Toulouse. Mercredi 3 mai de 19h à 23h

Soirée Clutcho’ Pause Guitare à la BEP et la Chapelle des Carmélites !

Soirée évènement à l’occasion de la sortie du nouveau Clutch !

Dans la Cour de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine : Carte Blanche musicale au Pause Guitare

Exposition de l’artiste du portfolio de mai

Selfimatik (photomaton argentique) / Minute Papillons

Créateurs locaux

Animation prévention SDIS 31 – Pompiers de la Haute Garonne / Congrès National des Pompiers

Restauration / Buvette Dans la Chapelle des Carmélites : 19h30-20h : Comedy Club par le Compagnie comedy club

20h20-21h : Lombre (Pause Guitare) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/clutcho/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

