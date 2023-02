Rencontre avec Catherine Larrère, philosophe Médiathèque José Cabanis, 29 avril 2023, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Autour de deux de ses ouvrages Penser et agir avec la nature (2018) et L’écoféminisme (avril 2023), Catherine Larrère se questionne : « dans quelle mesure les luttes écologiques et les luttes féministes peuvent-elles se conjuguer ?».



