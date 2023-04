Sur les pas du dieu Thot : mythes et histoire des hiéroglyphes égyptiens Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sur les pas du dieu Thot : mythes et histoire des hiéroglyphes égyptiens
Mercredi 26 avril, 18h00
Médiathèque José Cabanis

Dans Astérix et Cléopâtre de Goscinny et Uderzo (1965), Misenplis déclare que, pour devenir scribe, il a suivi une formation qui proclame : « Si vous savez dessiner, vous savez écrire ! » Vraiment ? Quels sont les grands principes de l’écriture hiéroglyphique ? Quand et pourquoi a-t-elle été inventée ? Que sait-on de la formation des scribes et de leur travail ? Qui est Thot, le dieu de la Parole et des Hiéroglyphes ? Y a-t-il un lien entre notre alphabet et les hiéroglyphes des anciens Égyptiens ? Autant de questions qui seront abordées dans cette conférence destinée au jeune public, mais aussi aux plus grands.

Sylvie Donnat est égyptologue (université de Strasbourg), spécialiste des rapports de l’homme aux religions.

