Médiathèque José Cabanis

Samedi 22 avril à 17h

Xibipíío, c’est la rencontre vibrante et résonnante de 170 cordes.

Aux frontières de l’improvisation et de la composition, Betty Hovette (piano) et Nicolas Lafourest (guitare électrique) fouillent, grattent, creusent.

Un propos musical à caractère mélodique autant que bruitiste se révèle, sans fioriture.

Une musique engagée, épurée, tout en apesanteur et suspension, nourrie de fulgurance et de tensions où l’énergie nous entraîne dans les abîmes de notre être, dans l’intensité de l’instant.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)



