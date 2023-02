Sobriété numérique : le numérique (nous) pollue-t-il vraiment ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sobriété numérique : le numérique (nous) pollue-t-il vraiment ? Médiathèque José Cabanis, 20 avril 2023, Toulouse. Sobriété numérique : le numérique (nous) pollue-t-il vraiment ? Jeudi 20 avril, 17h30 Médiathèque José Cabanis Jeudi 20 avril – 17h30-19h Tout le monde consomme du numérique, mais a-t-on réellement conscience de l’impact que cette consommation engendre ? Sophie proposera un atelier illustré et pratique qui déb Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Jeudi 20 avril – 17h30-19h

Tout le monde consomme du numérique, mais a-t-on réellement conscience de l’impact que cette

consommation engendre ?

Sophie proposera un atelier illustré et pratique qui débutera par des questionnements guidés,

ludiques et sans ordinateur, permettant d’identifier collectivement les différents aspects de la

sobriété numérique.

La seconde partie consistera en une mise en application en rapport avec les usages et sensibilités de

chacun et chacune.

Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis. ou Formulaire d’inscription

