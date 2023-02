Rencontre avec le philosophe Aurélien Berlan Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mercredi 12 avril à 18h
Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)
Autour de son livre Terre et liberté.

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Autour de son livre Terre et liberté.

Dans le désastre écologique actuel, quel est le sens de la liberté dont nous croyons disposer ? La technique nous délivre-t-elle vraiment et à quel prix ? Comment retrouver le chemin d’une autonomie matérielle et politique ?

Le philosophe Aurélien Berlan nous éclaire de manière limpide sur ces questions incontournables. Il nous montre comment les fondements même de la société industrielle nous empêchent de sortir de l’impasse écologique et sociale actuelle.

Quelle liberté réelle faut-il chercher ? Comment construire concrètement une autonomie individuelle et collective ?

