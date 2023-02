Comment rester écolo sans finir dépressif ? Médiathèque José Cabanis, 6 avril 2023, Toulouse.

Jeudi 6 avril à 18h Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau-1) Qui n'a jamais ressenti l'angoisse monter face aux bouleversements climatiques ? Qui ne s'est jamais senti triste, impuissant

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau-1)

Qui n’a jamais ressenti l’angoisse monter face aux bouleversements climatiques ? Qui ne s’est jamais senti triste, impuissant, voire désespéré par l’état de la planète et l’urgence écologique ?

Laure Noualhat, journaliste et autrice a, comme beaucoup, ressenti ces symptômes et en a tiré un ouvrage Comment rester écolo sans finir dépressif ?.

À partir de son expérience personnelle de journaliste environnementale, Laure Noualhat va partir à la rencontre de congénères atteints eux aussi par l’écodépression, qui lui confieront de quelle façon ils ont remonté la pente, forgé leur salut et retrouvé leur confiance en l’avenir. Embarquez pour un voyage qui mène de la sidération à la résilience, au fil de pistes et d’outils pour aller mieux, en naviguant à votre rythme d’une étape à l’autre. Parce que, comme on dit chez les Kennedy, on ne va pas se laisser abattre !

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.



