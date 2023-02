Algues Vertes par Mnemotechnic & Poing Médiathèque José Cabanis, 2 avril 2023, Toulouse.

Dimanche 2 avril à 16h Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau-1) Adaptation de la BD Algues vertes. L’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, lauréate de nombreux prix . Mnem

Adaptation de la BD Algues vertes. L’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, lauréate de nombreux prix .

Mnemotechnic et François Joncour associent musiques rock, musiques électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audios et témoignages radiophoniques pour porter sur scène et à l’écran l’alerte lancée avec la BD sur un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre démocratie, nos vies.

À partir de 12 ans – Durée : 50 min



