Écologie : on passe au vert Médiathèque José Cabanis, 1 avril 2023, Toulouse.

Écologie : on passe au vert 1 – 29 avril Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Préserver l’environnement n’a jamais été aussi important.

Si nous souhaitons pour demain un monde plus vert, il est capital de comprendre les enjeux de la transition écologique, d’expliquer les conséquences du changement climatique, mais aussi et surtout d’agir.

Les enjeux environnementaux se multiplient et l’écologie devient une longue histoire de combats, auxquels nous pouvons participer par le changement des habitudes de chacun : réduire notre consommation en viande, en énergie, privilégier les transports en commun…

Être actifs, dépasser cette urgence écologique angoissante et cette éco-anxiété qui grandit pour aller vers une satisfaction plus grande et une possible efficacité de nos gestes… le temps est au passage à l’action.

À la découverte de l’arbre !

Tout un programme de sensibilisation pour petits et grands à l’importance des arbres et des forêts dans notre environnement.

Pour une ville plus verte

Pour en savoir plus sur l’équation entre urbanisme et végétalisation à Toulouse.

Ça chauffe pour la planète !

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… le réchauffement climatique.

Tous éco-anxieux ?

D’éco-anxieux à éco-citoyen, je passe à l’action !

C’est bon pour la planète

Et si on vous aidait à mieux manger, mieux trier… avec une multitude d’ateliers à tester en solo, entre amis ou en famille.

D’une graine à l’autre

Des ateliers graines et semis pour entrer dans le printemps.

L’écologie vue à travers la littérature et la philosophie

Et aussi, du grand spectacle !

