Cinélatino – Rendez-vous de l’Actu : La culture au Brésil : état des lieux Médiathèque José Cabanis, 30 mars 2023, Toulouse.

Cinélatino – Rendez-vous de l’Actu : La culture au Brésil : état des lieux Jeudi 30 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Littérature, musique, cinéma, arts plastiques, sciences… Comment la culture se porte-t-elle au Brésil, dans un pays secoué par d’incessants remous politiques et sociaux ? Dans quelle histoire s’ancre-t-elle ? Quelles sont ses spécificités ? Quelles influences les gouvernements successifs ont-ils eues ou continuent-ils d’avoir sur les artistes et la vie culturelle ?

Avec Sylvie Debs, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, représentante du Réseau International de Cités Refuges au Brésil où elle a créé le réseau CABRA pour accueillir des écrivains et artistes menacés dans leurs pays d’origine. Titulaire d’un doctorat en littérature comparée, elle est considérée en France comme l’une des plus importantes spécialistes du cinéma brésilien, Sébastien Rozeaux, maître de conférences à l’université Toulouse Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa. Docteur en histoire contemporaine de l’université Lille III, ce spécialiste de l’histoire du Brésil et de l’Amérique latine est membre du Réseau européen pour la démocratie au Brésil (RED-BR) et Rafael Sampaio, producteur de cinéma au Brésil, dirigeant de BrLab qu’il a créé et dirige depuis 2011. Il a été auparavant programmateur de films dans des lieux culturels tels que le Museu da Imagem e do Som de São Paulo, la Cinémathèque Brasileira et le Cine Olido.

En partenariat avec le Festival Cinélatino.

Médiathèque José Cabanis – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cinelatino-rendez-vous-de-lactu-la-culture-au-bresil-etat-des-lieux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T18:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

Rencontre Adulte