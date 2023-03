Cinélatino – Mardi de l’INA Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Dans le cadre du focus Cinéma brésilien politique, l’INA et Cinélatino proposent une plongée dans les collections de l’INA, à la recherche du cinema novo. Dès 1966, la télévision française documenta ce mouvement cinématographique, dépêchant même un journaliste sur place. Un cinéaste comme Glauber Rocha fut par ailleurs régulièrement interviewé dans les émissions françaises de cinéma.

Présenté par l’historienne du Brésil Sylvie Debs.

