@telier – CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

@telier – CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Médiathèque José Cabanis, 28 mars 2023, Toulouse. @telier – CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Mardi 28 mars, 15h00 Médiathèque José Cabanis Mardi 28 mars – 15h-16h30 Arpentons et expliquons les réglages principaux de la tablette et de son compte utilisateur. CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Niveau : début Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Mardi 28 mars – 15h-16h30

Arpentons et expliquons les réglages principaux de la tablette et de son compte utilisateur.



CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Niveau : débutant Capacité d’accueil : 9 personnes

Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis ou Formulaire d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T15:00:00+02:00

2023-03-28T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

@telier – CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Médiathèque José Cabanis 2023-03-28 was last modified: by @telier – CYCLE TABLETTES – 2 : Paramétrages de base et gestion de compte Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 28 mars 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne