Cinélatino – Grace Passô
Médiathèque José Cabanis
Toulouse

Toulouse

Samedi 25 mars, 14h30

Republica

Brésil | 2020 | 16 min

On vous réveille au milieu de la nuit pour vous faire une révélation. La réaction est forte. Double jeu, l’auteure se répond à elle-même dans la violence de l’histoire du moment.

Vaga Carne

Brésil | 2019 | 45 min

Grace Passô décline toutes les possibilités de la voix théâtrale, sans image ou avec, en caméra fixe : la voix est au centre de tout même du silence, elle est le pouvoir. L’actrice-réalisatrice s’auto-dirige sur un texte poétique.

