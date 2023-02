Premières neiges Médiathèque José Cabanis, 25 février 2023, Toulouse.

Premières neiges Samedi 25 février, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 25 février à 16h Premières Neiges est un spectacle musical poétique où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. La musiq

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 25 février à 16h

Premières Neiges est un spectacle musical poétique où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. La musique se faufile entre les mots que les musiciennes slament, content ou chantent.

La neige est ici un prétexte à un univers sonore riche et doux. Les grands espaces enneigés nous invitent dans leur silence et leur mystère, nous font tendre l’oreille vers les craquements et les frôlements, vers le son du vent et les pas dans la neige. Ces espaces nous donnent envie aussi de nous resserrer dans l’intimité de sons réconfortants. C’est un territoire de jeu idéal pour mêler sons de la nature et silences apaisants

Avec Lucie Malbosc et Hélène Deulofeu.

À partir de 3 ans – Durée : 50 min

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T16:00:00+01:00

2023-02-25T18:00:00+01:00