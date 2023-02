Rébecca Féron Médiathèque José Cabanis, 24 février 2023, Toulouse.

Rébecca Féron Vendredi 24 février, 12h30 Médiathèque José Cabanis

Vendredi 24 février à 12h30

Concert – Harpe – Electro – Acoustique

L’éclectisme qui caractérise cette musicienne, harpiste, chef d’orchestre, compositrice et exploratrice l’a naturellement menée à collaborer avec bon nombre d’artistes de la scène toulousaine et d’ailleurs.

« Avec ce solo, Rébecca Féron nous emporte sur les chemins d’une épopée créative tissée de sons électro-acoustiques, d’images oniriques et croise des univers tango cinématographiques, des rifts funky débordants d’énergie ou cisèle avec une poésie sensible la résonance de la matière sonore de sa harpe. Elle défriche avec son propre langage musical un espace commun de liberté, d’ouverture et de recherche. On ferme les yeux et la lumière jaillit ! » Alexis Kowalczewski.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T11:30:00+00:00 – 2023-02-24T13:30:00+00:00