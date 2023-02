Rendez-vous de l’Actu : Les médias ont-ils bon genre ? Médiathèque José Cabanis, 23 février 2023, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

De l’utilisation d’une écriture non discriminante à la manière d’évoquer les violences sexistes, en passant par la répartition des genres au sein des rédactions et dans les sujets, la presse possède bel et bien sa part de responsabilité dans le combat pour l’égalité.

Journaux, magazines, radios, télévision, presse en ligne… comment les médias en tous genres traitent-ils le genre ?

Avec Marlène Coulomb-Gully, chercheuse française en communication politique et sur les représentations du genre dans les médias, également professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université Toulouse Jean-Jaurès, Emmanuelle Josse, cofondatrice et rédactrice en chef de La Déferlante, la revue des révolutions féministes et Nicolas Belaubre, journaliste de la presse locale.

