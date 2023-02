Table Ronde : Jeux vidéo, place aux créatrices ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Brisons des clichés ensemble et venez assister à une table ronde 100 % féminine !

De jeunes femmes travaillant dans le milieu du jeu vidéo partagerons avec vous leurs expériences professionnelles dans un milieu encore perçu comme étant très masculin.

En invitées :

Sarah Beaulieu, narrative director à Ubisoft,

Mylène Lourdel, indie game marketing freelance et représentante de l’association Women in Games France,

Amélie Bernardi, artiste 3D à Miju Games,

Émilie Rinna, concept designer freelance.

Modération : Léonard Bertos (Toulouse Game Dev) et Stéphanie Cherel (Bibliothèque de Toulouse).

2023-02-11T14:30:00+01:00

2023-02-11T16:30:00+01:00

