Du 9 février au 29 juillet Une double exposition explosive, graphique et colorée : à la Médiathèque José Cabanis où seront exposés des décors pop-up, des maquettes et des installations qui font référe

Une double exposition explosive, graphique et colorée : à la Médiathèque José Cabanis où seront exposés des décors pop-up, des maquettes et des installations qui font référence aux livres jeunesse de Philippe UG et à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine qui révélera des pop-up, des livres d’artistes, des sérigraphies présentant un autre volet de son travail passionnant.

Livret de programmation Pop-up

