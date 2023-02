je ne t’ai rien promis et j’ai tenu parole Médiathèque José Cabanis, 17 janvier 2023, Toulouse.

Du 17 janvier au 5 mars Exposition – Photographies – Installations Cette exposition prend forme en une dizaine de points à l’intérieur de la médiathèque et invite le public à une balade photographique

Cette exposition prend forme en une dizaine de points à l’intérieur de la médiathèque et invite le public à une balade photographique et poétique. C’est à travers une vision quelque peu amusée, à la fois distante et frontale que Delphine Fabro observe le quotidien et le met en scène en posant et transposant un regard sensible, parfois absurde sur la société. Le rapport au temps est souvent bousculé, détourné, tout comme le rapport au langage.

Dans cette proposition, un dialogue s’installe entre texte et image, mais aussi entre image et musique, notamment dans différentes installations où des créations sonores de Nicolas Jules prennent place.

Delphine Fabro

De manière générale, dans son travail d’artiste, Delphine Fabro propose une spacialisation de la poésie et des relations interpersonnelles à travers différentes installations dans lesquelles les notions de langage et du lien sont récurrentes. Ses recherches prennent forme en images (photographies, dessins) et dialoguent la plupart du temps avec du texte. Cette notion de dialogue est présente dans la plupart de ses projets.

Dans son travail, Delphine Fabro aime romancer le quotidien, elle s’amuse pour cela à intégrer des interstices, à détourner et (re)mettre en scène en vue d’imaginer de nouveaux dialogues possibles, notamment entre l’intime et le public.

Delphine Fabro : images et installations graphiques

Nicolas Jules : créations sonores.

Médiathèque José Cabanis – Rez-de-chaussée et niveaux 1, 2 et 3.

> Vernissage de l’exposition mardi 24 janvier à 18h

> Visites guidées : samedi 21 janvier à 19h et 20h (dans le cadre de la Nuit de la lecture), inscriptions sur place à partir de 17h

> Téléchargez le dépliant de l’exposition pour mieux vous situer dans les étages de la Médiathèque José Cabanis !

www.delphinefabro.com

www.art.delphinefabro.com



