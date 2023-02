Queer : bon chic, bon genre Médiathèque José Cabanis, 10 janvier 2023, Toulouse.

Les bibliothécaires perçoivent les mouvements sociétaux par un prisme particulier, celui de la production éditoriale : il se passe aujourd’hui quelque chose autour du genre.La Bibliothèque de Toulouse vous invite à aller à la rencontre d’auteurs et d’autrices queer : de la bande-dessinée au cinéma, de l’univers drag à la lecture, dépassons les clichés et comprenons par ce qui rassemble : le partage et la création.

Petit lexique

C’est quoi queer ?

À l’origine, queer est un terme anglais utilisé comme une insulte pour les personnes homosexuelles ou déviantes de la norme (des hommes jugés pas assez masculins, des femmes jugées pas assez féminines, etc.) qui veut dire étrange, bizarre, en français. Les personnes concernées se sont réapproprié le mot vers la fin des années 80. Selon Karine Espiñeira, sociologue spécialiste du genre, « on parle d’un mouvement luttant contre les normes de genre et de sexualité hétérosexuelle. » Queer, c’est à la fois un mouvement politique et une identification personnelle qui renvoie à la déconstruction des normes, notamment en matière de genre et de sexualité.

C’est quoi trans ?

Trans est un terme générique pour désigner des personnes pour lesquelles l’identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. On parle donc de personnes trans ou de personnes transgenres.

C’est quoi cis ?

Une personne cis, ou cisgenre, est une personne qui se reconnait dans son sexe assigné à la naissance.

C’est quoi non-binaire ?

Une personne non-binaire ne se reconnait pas dans son sexe assigné à la naissance. C’est une personne dont le genre s’extrait de la binarité : cela se définit par l’identification à aucun, un ou plusieurs genres.

C’est quoi intersexe ?

Une personne intersexe est une personne dont les organes génitaux, les organes reproducteurs ou les chromosomes ne peuvent être définis comme étant typiquement « mâle » ou « femelle ».

Et l’art drag, c’est quoi ?

L’art drag est une performance où des personnes incarnent un rôle genré de façon exagérée. On connaît surtout les drag queens, mais il y a d’autres formes de drag : des drag kings, des drag queers, des club kids, etc., où les artistes jouent avec des stéréotypes genrés. L’art drag est beaucoup connu dans le milieu de la nuit, avec par exemple les cabarets, mais devient de plus en plus connu par le grand public depuis quelques années avec l’émission télé Drag Race. Le drag n’est pas que du divertissement, c’est aussi et surtout une revendication politique et sociétale

Pour citer Sasha Velour, artiste drag américaine, « le drag est l’art de l’imagination queer ».

Pour aller plus loin

Des lexiques en ligne plus complets :

Lexique sur la diversité sexuelle et de genre – Lexiques et vocabulaires – TERMIUM Plus® – Ressources du Portail linguistique du Canada – Langues – Identité canadienne et société – Culture, histoire et sport – Canada.ca (termiumplus.gc.ca)

Glossaire – La vie en queer (wordpress.com)

Sur le genre :

Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu.e.s de Aline Mayard et Marie Zafimehy (Buchet Chastel, 2021)

Livre sur le drag :

Drag, la folle histoire illustrée des vraies queens de Simon Doonan (Cernunnos, 2019)



