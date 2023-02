PERMANENCES D’ÉCOUTE Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PERMANENCES D’ÉCOUTE Médiathèque José Cabanis, 6 octobre 2022, Toulouse. PERMANENCES D’ÉCOUTE Jeudi 6 octobre 2022, 14h00 Médiathèque José Cabanis Elles sont assurées par l’association La Porte Ouverte, et se tiennent tous les jeudi de 14h à 18h, au 3e étage de la Médiathèque, sur le pôle l’Œil et la Lettre. L’accès est libre, si vous êtes inté Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “http://www.la-porte-ouverte.fr/toulouse”}] Elles sont assurées par l’association La Porte Ouverte, et se tiennent tous les jeudi de 14h à 18h, au 3e étage de la Médiathèque, sur le pôle l’Œil et la Lettre.

L’accès est libre, si vous êtes intéressé vous pouvez solliciter le personnel et les bénévoles au 3e étage.

Pour en savoir plus sur l’association : www.la-porte-ouverte.fr/toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T14:00:00+02:00

2022-10-06T18:00:00+02:00

