Vers un numérique plus responsable – Num'Oc Médiathèque José Cabanis Toulouse

Toulouse

Vers un numérique plus responsable – Num'Oc Samedi 1 octobre 2022, 15h00 Médiathèque José Cabanis Conférence – Enjeux contemporains Vincent Courboulay, directeur scientifique de l'Institut du Numérique Responsable, maître de conférences et auteur du livre Vers un numérique responsable nous interro

Vincent Courboulay, directeur scientifique de l’Institut du Numérique Responsable, maître de conférences et auteur du livre Vers un numérique responsable nous interroge sur l’impact social, environnemental et sociétal du numérique. Ce dernier en soi n’est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple auxiliaire permettant aux citoyens de mieux vivre. Il est urgent de repenser nos usages est une nécessité démocratique, environnementale, sociale, sociétale autant dans notre relation à l’autre qu’à soi.

Samedi 1er octobre de 15h à 17h Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

