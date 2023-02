Découverte de Wikipédia – Num’Oc Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Découverte de Wikipédia – Num’Oc Médiathèque José Cabanis, 1 octobre 2022, Toulouse. Découverte de Wikipédia – Num’Oc Samedi 1 octobre 2022, 11h00 Médiathèque José Cabanis Atelier – Rencontre – Encyclopédie libre Tout le monde de nos jours connaît et utilise Wikipédia. Pourtant, peu de gens en connaissent le fonctionnement, et encore moins en sont contributeurs. Fabrici Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Atelier – Rencontre – Encyclopédie libre

Tout le monde de nos jours connaît et utilise Wikipédia. Pourtant, peu de gens en connaissent le fonctionnement, et encore moins en sont contributeurs. Fabricio Cardenas vous propose de découvrir la richesse de ce monde méconnu, dont la vocation est de rendre accessible à tous l’ensemble du savoir humain.

Fabricio Cárdenas, investi depuis une dizaine d’années dans les projets Wikipédia et Wikimédia, il en est l’un des principaux contributeurs et en est devenu administrateur.

Samedi 1er octobre de 11h à 12h30 Médiathèque José Cabanis pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T11:00:00+02:00

2022-10-01T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Découverte de Wikipédia – Num’Oc Médiathèque José Cabanis 2022-10-01 was last modified: by Découverte de Wikipédia – Num’Oc Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 1 octobre 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne