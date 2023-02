Music’halte – Vertumne Médiathèque José Cabanis, 30 septembre 2022, Toulouse.

Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Manu Galure et Lorenzo Naccarato se font face. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant.

On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe, avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.

Avec Manu Galure (chant, piano), Lorenzo Naccarato (piano) et Simon Chouf (régisseur-acteur).

