Toulouse

Festival International du Film Grolandais de Toulouse Mercredi 21 septembre 2022, 18h30 Médiathèque José Cabanis Mercredi 21 septembre à 18h30 Une sélection de quelques courts-métrages marquants des maîtres de l'animation en stop-motion. Programme de courts-métrages dans le cadre des 150 ans de Pataphysique

Une sélection de quelques courts-métrages marquants des maîtres de l’animation en stop-motion.

Programme de courts-métrages dans le cadre des 150 ans de Pataphysique (Durée : 1h06).

Projection vidéo de films argentiques.

En 1898, Alfred Jarry pose dans Geste et opinions du Docteur Faustroll, Pataphysicien les bases de cette science nouvelle la ‘Pataphysique dont l’objet est l’étude des solutions imaginaires par l’équivalence des contraires. C’est clair, non ?! Si vous voulez savoir comment calculer la surface de dieu ou comment naître à 68 ans, devenez pataphysicien.

Dans la hiérarchie du Collège de pataphysique, les Satrapes sont des personnages dont l’œuvre apporte des avancées fulgurantes à la science ultime qu’est la pataphysique. Les frères Quay sont de ceux-la et Gérard Courant présentera les liens entre l’univers des Frères Quay et la pataphysique.

In Absentia (2000 | 20 min) / Cet innommable petit balai (1985 | 11 min) / Le cabinet du Dr Svankmajer (1984 | 14 min) / Nocturna Artificiala (1979 | 21 min)

En partenariat avec le FIFIGROT – 19-25 septembre – 11e édition.

Infos sur fifigrot.com

