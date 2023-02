Seniors et + Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Seniors et + 21 – 23 septembre 2022 Médiathèque José Cabanis, Toulouse. Du 21 au 24 septembre > La Galerie d'Art, en continu du 21 au 24 septembre. Tout au long de l'année, la Bibliothèque nomade et quatre résidences seniors du CCAS, Jolimont, Ormeau, St Louis et Colom

> La Galerie d’Art, en continu du 21 au 24 septembre. Tout au long de l’année, la Bibliothèque nomade et quatre résidences seniors du CCAS, Jolimont, Ormeau, St Louis et Colombette, ont proposé aux résidents des ateliers pour dévoiler leur énergie créatrice. Découvrez leurs réalisations à la Galerie d’Art ! Vous pourrez aussi converser avec les artistes eux-mêmes et ils vous conteront tous ces beaux projets.

> Distribution de marque-pages et cartes postales par les résidents devant le bibliobus : du 21 au 23 septembre après-midi.

> Quizz sur Toulouse : mercredi 21 septembre, jeudi 22 septembre et vendredi 23 septembre de 10h à 11h30 : partagez et découvrez des connaissances autour d’un quizz numérique et ludique sur la Ville de Toulouse.

> Présentation de La vie des gens par les résidents : mercredi 21 septembre de 13h30-15h30, à travers les objets, un livre réalisé tout au long de l’année par les résidents.

> Créations en papier : mercredi 21 septembre de 13h30-15h, lors d’un atelier créatif, laissez libre cours à votre imagination pour de belles créations en papier que vous pourrez emporter.

> Club de lecture « Les vieilles canailles » : jeudi 22 septembre de 13h30-15h30, avez-vous déjà pensé à intégrer un club de lecture ? Trop snob pour vous ? Détrompez-vous, le club des Vieilles Canailles est fait pour vous : venez parler librement de vos coups de cœur lecture ou cinéma !

> Atelier créatif sur Matisse : vendredi 23 septembre de13h30-15h30 : partagez un moment créatif avec les résidents des EHPAD.

> Visite de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine avec l’association LSR31 : vendredi 23 septembre à 9h45 à l’entrée du village.

Place du Capitole – Bibliothèque Nomade

