Les fourberies de Scapin par la Cie d’Henry Médiathèque José Cabanis, 18 septembre 2022, Toulouse.

Les fourberies de Scapin par la Cie d’Henry Dimanche 18 septembre 2022, 16h30 Médiathèque José Cabanis

William, de sa grandeur, m’avouait encore hier Admirer ma fraîcheur, malgré 400 hivers. Mais mon très cher Molière, me dit l’auteur d’Hamlet : Que sont donc devenus Argante et Zerbinette ? Les avez-vo

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

William, de sa grandeur, m’avouait encore hier

Admirer ma fraîcheur, malgré 400 hivers.

Mais mon très cher Molière, me dit l’auteur d’Hamlet :

Que sont donc devenus Argante et Zerbinette ?

Les avez-vous conviés à votre anniversaire ?

Et puis ce vieux Scapin, vient-il pour le dessert ?

Pour l’occasion, mon cher, Fourbes et menestrels

Feront tomber les rires comme une pluie de grêle,

Et pour tous les gourmands, une petite folie

La Compagnie d’Henry jouera mes Fourberies »

Cour de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Quizz Flash Molière !…

Au fil de la journée, dans l’attente du spectacle théâtral proposé dans la cour de la Bibliothèque à l’occasion du 400è anniversaire de la naissance de Molière, tentez de remporter un badge souvenir de votre visite en répondant au quizz moliéresque concocté par les bibliothécaires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T16:30:00+02:00

2022-09-18T18:30:00+02:00