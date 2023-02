Journées du Patrimoine Médiathèque José Cabanis, 18 septembre 2022, Toulouse.

Dimanche 18 septembre En continu Les trésors cachés de la bibliothèque Envie d’admirer de fabuleuses enluminures médiévales ? De belles écritures manuscrites au fil des siècles ? Des planches aquarell

Les trésors cachés de la bibliothèque

Envie d’admirer de fabuleuses enluminures médiévales ? De belles écritures manuscrites au fil des siècles ? Des planches aquarellées préparatoires d’éditions de La Dépêche au 19e siècle ? Des livres d’artiste explorant toutes formes et matières ? Partagez un moment privilégié avec les bibliothécaires qui vous présenteront des livres des collections rares et précieuses de l’établissement.

À 11h, à 12h, à 13h, à 14h et à 15h

Visite des magasins de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Que se passe-t-il au sous-sol de la bibliothèque ? Comment sont organisées les collections dans les magasins ? Vous saurez tout en moins d’une heure sur les dessous de la bibliothèque.

Durée : 50 min – Public adulte

Inscription à l’accueil de la bibliothèque au 05 62 27 66 66 (jauge limitée)

les inscriptions seront ouvertes à partir du 30 août

À 11h, à 14h, à 15h

Visite du bâtiment

Redécouvrez d’un autre œil les détails et particularités de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, chef d’œuvre Art déco des années 1930.

Durée : 50 min – Rendez-vous sur place

À 11h, à 13h15, à 15h15

Visite d’exposition Impasses de la médecine

L’histoire de la médecine est faite de tâtonnements. Des croyances anciennes à notre science moderne, de nombreux chemins furent suivis puis abandonnés. La visite de l’exposition vous permettra d’en découvrir quelques-uns.

Durée : 1h – Public adulte

Inscription à l’accueil de la bibliothèque au 05 62 27 66 66 (jauge limitée)

les inscriptions seront ouvertes à partir du 30 août

À 11h, à 14h, à 15h15

Des livres qui font pop, qui font up (atelier)

Des livres qui font CLIP ! CRAP ! BANG ! WIZZ !… POP ! UP ! ça existe ? Eh bien oui ! Venez découvrir nos livres animés sous toutes les formes… et à la manière de UG, artiste du pop up, fabriquez puis repartez avec votre propre création.

Durée : 50 min – À partir de 7 ans

Inscription à l’accueil de la bibliothèque au 05 62 27 66 66

les inscriptions seront ouvertes à partir du 30 août



