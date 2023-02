Journées du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journées du Patrimoine Médiathèque José Cabanis, 17 septembre 2022, Toulouse. Journées du Patrimoine Samedi 17 septembre 2022, 14h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 17 septembre à 14h Rallye Patrimoine Carte d’orientation en main, vous vous défierez par équipes, au rythme d’énigmes et d’anecdotes insolites et découvrirez la richesse du patrimoine toulousai Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Samedi 17 septembre à 14h

Rallye Patrimoine

Carte d’orientation en main, vous vous défierez par équipes, au rythme d’énigmes et d’anecdotes insolites et découvrirez la richesse du patrimoine toulousain au travers d’un circuit défini : Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, rue Alsace-Lorraine, square Charles de Gaulle, Couvent des Jacobins et église Notre-Dame-Du-Taur.

Départ devant la bibliothèque à 14h, durée 3 heures environ

Inscription à l’accueil de la bibliothèque au 05 62 27 66 66, jauge limitée

les inscriptions seront ouvertes à partir du 30 août Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-17T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Journées du Patrimoine Médiathèque José Cabanis 2022-09-17 was last modified: by Journées du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 17 septembre 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne