Toulouse

Loop session Samedi 17 septembre 2022, 11h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 17 septembre de 11h à 19h

Les évènements Loop Sessions réunissent les Beatmakers (producteurs.trices) sous un même toit pour une rencontre autour de la création. À l’aide d’échantillons provenant du même disque et avec l’équipement de leur choix, les participants ont quelques heures pour créer une piste instrumentale tout en échangeant astuces et conseils avec leurs pairs.

Avec des chapitres à Montréal, Toronto, Vancouver, Bruxelles, Paris, Sao Paulo, Buenos Aires, Detroit, Washington et Bauru, Loop Sessions est une véritable communauté mondiale de productrices et producteurs de musique et d’esprits créatifs.

Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)

2022-09-17T11:00:00+02:00

2022-09-17T19:00:00+02:00

