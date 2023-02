Molière, ou la vie d’un honnête homme d’Ariane Mnouchkine Médiathèque José Cabanis, 17 septembre 2022, Toulouse.

Samedi 17 septembre à 10h30 (1ère partie) et 14h30 (suite et fin) Suivie d'une rencontre avec Fabrice Chassot, enseignant à l'UT2J. Chaque partie sera suivie d'un débat ; les 2 parties peuvent être vues de manière indépendante.

Samedi 17 septembre à 10h30 (1ère partie) et 14h30 (suite et fin)

Suivie d’une rencontre avec Fabrice Chassot, enseignant à l’UT2J.

Chaque partie sera suivie d’un débat ; les 2 parties peuvent être vues de manière indépendante.

Molière a tout appris dans la rue, dans la cité. Il s’est nourri de théâtre populaire, de l’art des bateleurs, des forains et des vendeurs de poudre de perlimpinpin. C’est au contact de cette culture de caractère antique, inscrite dans les corps, dans les forces et dans la vie, que Jean-Baptiste Poquelin est devenu Molière, beaucoup plus que la fréquentation de l’Université. Cette thèse est probablement discutable. le film Molière a d’ailleurs déplu à certains commentateurs pour cette raison précise. Parce que ce n’est pas le génie qui m’intéressait, mais l’homme dans son siècle, l’acteur, qui par la joie du théâtre, se met à écrire du théâtre, et devient le témoin privilégié de ce XVIIIe siècle sauvage et raffiné ; ce que voit l’enfant Molière dans les rues de Paris détermine aussi le destin du plus grand homme de théâtre français.

