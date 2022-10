L’occitan de Molière Médiathèque José Cabanis, 13 septembre 2022, Toulouse.

L’occitan de Molière Mardi 13 septembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis

Deux conférences proposées par le comité « Molière 2022 » à Toulouse. Occitan de Lucette et « francitan » de Scapin Conférence par Patrick Sauzet (professeur émérite, université Toulouse Jean-Jaurès).

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Deux conférences proposées par le comité « Molière 2022 » à Toulouse.

Occitan de Lucette et « francitan » de Scapin

Conférence par Patrick Sauzet (professeur émérite, université Toulouse Jean-Jaurès).

Le Français est souvent dit « langue de Molière ». Pour autant Molière n’a pas utilisé que le français dans son théâtre, et le français lui-même n’y est pas toujours du français standard. Parmi les variations du français mis en scène, on connaît bien le « français à la gasconne » présent dans les Fourberies de Scapin (nous dirions aujourd’hui « français à l’occitane »). Il s’agit d’un français dont la phonétique d’ensemble porte la marque de l’occitan, et qui est de plus parsemé de mots et de tours empruntés aussi à cette langue.

Monsieur de Pourceaugnac est une pièce moins connue, où Lucette, une « feinte gasconne » de Pézenas, tient le rôle principal pendant deux scènes et ne s’exprime, avec une certaine prolixité d’ailleurs, qu’en occitan. Dans cette pièce très parisienne, qui pourrait avoir comme sous-titre (Monsieur de Pourceaugnac) ou le provincial, l’occitan joue son rôle, porté par le personnage le plus attachant de la pièce, même si c’est un personnage au second degré : une feinte dans la fiction. L’occitan de Lucette et le francitan de Scapin éclairent chacun à leur manière le statut de notre langue au XVIIe siècle, avant l’invention du « patois » et de sa puissance négatrice.

Intermède : Lectures à voix haute

Les étudiants des licences d’Occitan et d’Occitan-Catalan de l’université Toulouse Jean-Jaurès présentent une lecture du Médecin malgré lui et une adaptation de quelques extraits de Monsieur de Pourceaugnac.

Molière et Godolin : les faits, la légende et le mythe

Conférence par Jean-François Courouau (professeur, université Toulouse Jean-Jaurès).

Molière de passage à Toulouse a-t-il rencontré le grand poète toulousain de langue occitane Pierre Godolin (1580-1649) ? Si on s’en tient à la documentation dont nous disposons, le fait n’est pas avéré. Il n’empêche que, depuis le XIXe siècle, l’idée circule à Toulouse donnant lieu à quelques réalisations artistiques qui mettent en scène le génie du théâtre français et celui de la poésie occitane.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-13T17:00:00+02:00

2022-09-13T19:00:00+02:00