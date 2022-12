Permanence d’écrivain public Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Chaque mardi de 13h à 17h, le pôle Actualité de la Médiathèque José Cabanis propose de vous aider avec une permanence d’écrivain public.

Sabah de l’association Pour écrire un mot, recevra les personnes qui souhaitent être accompagnées dans l’écriture de courriers, la constitution d’un dossier administratif, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, par exemple.

Vous pouvez venir librement ou prendre rendez-vous par téléphone au 07 81 20 29 16.

Un service, des mots et un moment partagé, venez !

