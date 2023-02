Parents-enfants, tout un art Un regard sur l’exposition… Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Parents-enfants, tout un art Un regard sur l'exposition… Samedi 2 juillet 2022, 16h00 Médiathèque José Cabanis, Toulouse Invitation à découvrir l'exposition, au travers d'un focus proposé par une bibliothécaire. À travers leurs images, douze illustrateurs nous proposent un regard singulier sur la parentalité. Des moment

À travers leurs images, douze illustrateurs nous proposent un regard singulier sur la parentalité. Des moments ordinaires de complicité, mais aussi de jeux et de découvertes qui semblent souvent comme autant de joies partagées. À la beauté de ces instants s’ajoute la diversité des techniques employées. Aquarelle, crayons de couleur, collage, gravure ou encore couture… nous plongent dans la création et son incroyable richesse. Avec humour ou poésie, ces œuvres qui questionnent les relations parents-enfant toucheront les plus grands comme les plus petits, ravis de s’y reconnaître un peu…

À partir de 5 ans – Durée : 45 min

