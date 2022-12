Rencontre avec Véronique Olmi et Karine Tuil – Marathon des mots 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec Véronique Olmi et Karine Tuil – Marathon des mots 2022
Mercredi 29 juin, 18h00
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Après Édouard Louis et Tash Aw, à la rencontre d'une nouvelle complicité littéraire !

Véronique Olmi poursuit, de roman en roman, une oeuvre qui trouve sa puissance dans l’évocation de laissés-pour-compte de l’Histoire. Karine Tuil enquête, traque et raconte, avec une rare acuité, un monde de violences sociales et de dérèglements humains.

Durée : 1h15

[INFO PRATIQUE] La Médiathèque José Cabanis fermera ses portes à 18h (passage en horaires d’été), une ouverture spéciale sera prévue pour l’accès à cette conférence.

2022-06-29T18:00:00+02:00

2022-06-29T20:00:00+02:00

