L’après-midi avec Marguerite Yourcenar – Marathon des mots 2022 Dimanche 26 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis

C’est pour mieux approcher un auteur et découvrir son univers littéraire et ses livres que le Prix Marguerite Yourcenar, doté de 8 000 euros par la Scam, a été créé. Le Prix a été décerné cette année à l’autrice et historienne Chantal Thomas pour l’ensemble de son oeuvre (Les adieux à la reine, Souvenirs de la marée basse, East Village blues)

« La sensation de l’extraordinaire continue de m’exalter », dit Chantal Thomas. Il y a toujours en effet une jubilation que l’on ressent avec elle en la lisant (…). Une vraie joie d’écrire, une vraie joie de vivre, dans un savant tissage entre la vie et l’écriture. (…) Écrire est le vrai lieu de sa liberté, de sa vie aventure, d’une jeunesse permanente, qui ne disparaît jamais. Alors avec elle, on redécouvre l’art de vivre l’instant, la beauté et les nuances d’une huître, d’une vague ou d’une aiguille de pin, la puissance d’une scène intime saisie au vol, la gaieté et la profondeur des amitiés enfantines, le plaisir de la nage. « Le fait de vivre, écrit-elle dans la préface de Café Vivre, devenait ou redevenait une aventure neuve-un premier pas ». Colette Fellous – Scam

Marie Bunel et Elizabeth Masse lisent Les Yeux ouverts de Marguerite Yourcenar

Remise du Prix à Chantal Thomas – entretien + lectures

Durée : 1h30



