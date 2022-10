Mon prof est un Troll Médiathèque José Cabanis, 18 juin 2022, Toulouse.

Ce matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles règles sont imposées et à la moindre petite bêtise, le troll les dévore. Max et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour les aider. Mais personne ne semble les prendre au sérieux… Un spectacle « trollement » méchant, une quête sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance.

Mise en scène et Interprétation : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat

Interprétation : Sophie Huby/Charlotte Castellat et Nicolas Luboz

Assistant mise en scène : Manuel Diaz

Conception technique : Christophe Barrière

Traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales, éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale. www.arche-editeur.com © L’Arche Editeur

Dans le cadre de Graines de critique (club de jeunes lecteurs)

À partir de 7 ans – Durée : 50 min

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)



