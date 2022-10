Rencontre inter-professionnels Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre inter-professionnels Médiathèque José Cabanis, 9 juin 2022, Toulouse. Rencontre inter-professionnels Jeudi 9 juin, 14h00 Médiathèque José Cabanis Jeudi 9 juin de 14h à 17h La lecture est identifiée Grande cause nationale, c’est l’occasion pour les bibliothèques d’inviter des personnes qui œuvrent à la promouvoir à travers des ouvrages mais auss Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}] Jeudi 9 juin de 14h à 17h

La lecture est identifiée Grande cause nationale, c’est l’occasion pour les bibliothèques d’inviter des personnes qui œuvrent à la promouvoir à travers des ouvrages mais aussi des dispositifs premières lectures mis en place auprès de plusieurs publics.

– 14h à 15h : Lire avec les tout-petits partout ! Avec Sylvie Rayna, chercheuse associée à EXPERICE-Université Sorbonne Paris Nord. Responsable du pôle recherche de L.I.R.E

– 15h15 à 17h : Table Ronde : retours d’expériences et dispositifs première lecture avec Stéphanie Combes de l’institut saint simon, Anne Cécile Barrau ancienne directrice du multi-accueil Le Phare, la direction petite enfance de Toulouse, la bibliothèque départementale

Inscription et renseignement à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

2022-06-09T14:00:00+02:00

2022-06-09T17:00:00+02:00

