Mardi de l’INA – RIO LOCO 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mardi de l’INA – RIO LOCO 2022 Médiathèque José Cabanis, 7 juin 2022, Toulouse. Mardi de l’INA – RIO LOCO 2022 Mardi 7 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Mardi 7 juin à 18h Médiathèque José Cabanis Carte blanche est donnée à l’artiste João Selva pour puiser dans les archives télévisuelles et radiophoniques de l’INA et raconter un voyage inédit. Une oc Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Mardi 7 juin à 18h Médiathèque José Cabanis

Carte blanche est donnée à l’artiste João Selva pour puiser dans les archives télévisuelles et radiophoniques de l’INA et raconter un voyage inédit. Une occasion unique de rencontrer l’artiste en avant-première de son concert au Metronum et de découvrir les sujets qui lui tiennent à cœur. Un voyage singulier en images et en sons pour un Mardi de l’INA original.

Grand auditorium au niveau -1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T18:00:00+02:00

2022-06-07T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Mardi de l’INA – RIO LOCO 2022 Médiathèque José Cabanis 2022-06-07 was last modified: by Mardi de l’INA – RIO LOCO 2022 Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 7 juin 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne