COMPLET

Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils et d’instruments insolites. Qui ? Bric et Broc, les deux frérots Bricolo ! Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, frottent et assemblent briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions musicales étonnantes.

À partir de 3 mois – Durée : 25 min

Avec Étienne Obry et Pierre Dubois d’Enghien

