Rio Loco, c’est cinq jours de concerts, expositions et partages autour de musiques du monde.

Le festival revient cette année du 15 au 19 juin sur la Prairie des Filtres, avec une nouvelle direction artistique partagée, et une nouvelle formule.

Cette prochaine édition proposera un focus sur des lignes d’influence tracées par le Portugal à travers le monde.

Autre nouveauté, le festival s’enrichira également d’une programmation non thématisée faisant la part belle à la scène internationale actuelle, et le Forum, lieu d’échanges et de rencontres du festival, aura lieu dans la salle de spectacles du Metronum. Il sera capté et retransmis en direct à la prairie des filtres.



