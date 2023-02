Nos Futurs Imaginer les Possibles du Changement Climatique Médiathèque José Cabanis, 24 mai 2022, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Inspirés par les rapports du GIEC, Nos Futurs réunit 10 textes de sciences, 10 textes de fiction : 20

regards issus de la rencontre entre scientifiques et créateurs d’imaginaire, pour explorer et expliquer les

possibles du changement climatique.

Nos Futurs s’adresse à un large public, des lecteurs qui cherchent comment aborder les enjeux

climatiques aux militants déjà engagés, en passant par les amateurs d’imaginaires sans préoccupation

initiale pour le climat.

Grand prix de l’imaginaire – Prix Rosny Ainé

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Série B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T18:00:00+02:00

2022-05-24T20:00:00+02:00