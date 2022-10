Building India : bâtir la société indienne, images croisées Médiathèque José Cabanis, 14 mai 2022, Toulouse.

Samedi 14 mai à 16h Labo d’histoire animé par Olivier Loubes, historien contemporanéiste, avec Vanessa Caru, historienne contemporanéiste et Simon Lamouret, auteur et illustrateur. Cette rencontre fer

Samedi 14 mai à 16h

Labo d’histoire animé par Olivier Loubes, historien contemporanéiste, avec Vanessa Caru, historienne contemporanéiste et Simon Lamouret, auteur et illustrateur.

Cette rencontre fera dialoguer deux façons d’écrire l’histoire de l’édification sociale indienne et de l’habitat urbain autour d’images vues du terrain, vues d’en bas. Vanessa Caru, familière du logement ouvrier à Bombay/Mumbai (Des toits sur la grève, 1850-1950, Colin, 2013), et Simon Lamouret, romancier graphique de l’échafaudage d’un immeuble à Bangalore (L’Alcazar, Sarbacane, 2020) croiseront leurs regards. Avec eux, on verra comment le logement agence la société et vice versa.

En partenariat avec le Festival L’Histoire à venir.

