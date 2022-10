Journée d’étude autour de la typographie Médiathèque José Cabanis, 11 mai 2022, Toulouse.

Mercredi 11 mai de 10h à 18h Cinq conférenciers, certains anciens élèves du Scriptorium de Toulouse, viendront présenter leur approche de la typographie, ce qui fait la spécificité de ces pratiques gr

Cinq conférenciers, certains anciens élèves du Scriptorium de Toulouse, viendront présenter

leur approche de la typographie, ce qui fait la spécificité de ces pratiques graphiques et comment

elles sont aujourd’hui enseignées et diffusées en France.

Nous aurons la chance d’accueillir : Juliette Flécheux, le collectif Bye Bye Binary, Franck Jalleau,

Thomas Huot-Marchand et Rodolphe Giuglardo.

↳ 10h00-10h30 : Petit-déjeuner • Présentation de la journée

↳ 10h30-11h30 : «Au début des années 80…» • Thomas Huot-Marchand

↳ 11h45-12h45 : «35 ans de création typographique à l’Imprimerie nationale» • Franck Jalleau

↳ 14h30-15h30 : «INSCRIPTVM» • Rodolphe Giuglardo

↳ 15h45-16h45 : «Pour une langue de tous.tes les possibles» • Eugénie Bidaut et Camille Circlude (Bye-Bye Binary)

↳ 17h-18h : «Scriptorium de Toulouse, une pédagogie de la lettre écrite et dessinée» • Juliette Flécheux

Plus d’informations sur Médiathèque José Cabanis | Festival Figuré.e #3 (figure-e.com)

Médiathèque José Cabanis – Auditorium (niveau -1)



