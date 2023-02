Visite insolite – Itinéraire de création Médiathèque José Cabanis, 7 mai 2022, Toulouse.

Visite insolite – Itinéraire de création Samedi 7 mai 2022, 10h30 Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Venez suivre les itinéraires de la création artistique, du livre au spectacle vivant, avec les étudiants créatifs du master 1 Médiations culturelles et études visuelles Art et Com, Université Toulouse Jean-Jaurès : médiation innovante et propositions surprenantes au programme !

À partir de 6 ans – Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)



