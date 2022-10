Rencontre avec Etienne Lécroart Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Avec Etienne Lécroart autour de sa BD Urgence Climatique (Casterman, 2021)

Février 2020, Étienne Lécroart fait un rêve étrange et effrayant, qui traduit les craintes que lui inspire le réchauffement climatique : les générations futures sont en réel danger ! Il s’en ouvre à son ami Ivar Ekeland, mathématicien, économiste et philosophe, qui s’intéresse de près à la question.

En faisant intervenir des spécialistes de diverses disciplines et des acteurs de terrain, tous deux font le point sur la situation actuelle et montrent que l’avenir reste ouvert : les moyens d’action sont là, encore faut-il avoir le courage de s’en servir !

