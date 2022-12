Finale départementale des Petits Champions de la lecture Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’association Les petits champions de la lecture organise depuis 10 ans ce jeu qui invite les enfants des classes de CM1 et de CM2 à lire en public un court texte de leur choix ,extrait d’une œuvre de fiction, pendant 3 minutes maximum. Un espace de lecture partagée à des milliers d’enfants de tous horizons, qui les amènera peut-être à la finale en juin dans un grand théâtre parisien.

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau-1)

