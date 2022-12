La marionnette tout terrain (La MTT) – Itinéraire de création Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La marionnette tout terrain (La MTT) – Itinéraire de création Médiathèque José Cabanis, 9 avril 2022, Toulouse. La marionnette tout terrain (La MTT) – Itinéraire de création Samedi 9 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Manipulation de marionnettes sur table dans diverses espaces à expérimenter. Atelier animé par Céline Pique et Denis Lagrâce, comédiens marionnettistes. À partir de 5 ans Médiathèque José Cabanis – S Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Manipulation de marionnettes sur table dans diverses espaces à expérimenter.

2022-04-09T15:00:00+02:00

2022-04-09T19:00:00+02:00

